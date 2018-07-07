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Tatilde acı son! Annesi sinir krizi geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ailesiyle beraber tatil yapan 8 yaşındaki Berkay Kaya, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:32
Tatilde acı son! Annesi sinir krizi geçirdi

Bursa'dan ailesiyle tatil için Lale adasındaki 5 yıldızlı turistik tesise yerleşen Berkay Kaya, bir süre sonra otelin yetişkin havuzunda çırpınırken fark edildi. Sudan çıkarılan Berkay'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

AA'nın haberine göre, otel görevlilerince çağrılan ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğunun ölüm haberini alan anne Semra Kaya, sinir krizi geçirdi. Kaya'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:32
  1. Balıkesir
  2. Bursa

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