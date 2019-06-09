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Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 51 metre yüksekten "bungee jumping" atlayışı yapan tatilciler, aksiyon kameralarıyla düşüşlerini görüntülüyor- Görme engelli Recep Selvi:- "Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemezdim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum"

09 Haziran 2019 Pazar 11:53
Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, "bungee jumping" ile tatillerine heyecan katıyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde yapılan "bungee jumping" etkinliği, heyecan arayan tatilcilerin ilgisini çekiyor. Gruplar halinde alana gelen tatilcilere ilk olarak atlayış sırasında yapmaları gerekenler anlatılıyor.

Faaliyete katılacakların ayak bileklerine emniyet kemeri bağlanarak bir vinçteki platformla 51 metre yüksekliğe çıkarılıyor ve atlayış gerçekleştiriliyor. Atlayış yapanlar, ellerine bağladıkları aksiyon kameraları ile düşüşlerini görüntülüyor.

"Bungee jumping" atlayışı yaptıran firmanın yetkilisi Bülent Demirtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Alanya ve Fethiye dışında başka "bungee jumping" istasyonu bulunmadığını söyledi.

Turizm sezonu boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verdiklerini belirten Demirtan, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. '7'den 70'e' desek de çocukları ailelerinin refakatinde kabul ediyoruz. Bugüne kadar 100 yaşının üstünde atlayış yapanlar da oldu." dedi.

- Engellilere ücretsiz

Demirtan, "engel tanımayan engellilere" ücretsiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

İnsan doğasına aykırı olarak 51 metreden serbest düşüş yaptırdıklarını ifade eden Demirtan, şunları kaydetti:

"Birçok insan için bu meydan okuma bir milat. Diğer adrenalin etkinliklerinden ayıran temel unsur, bunu kişinin kendisinin yapıyor olması. Yani buraya gelen bir katılımcının bilgi ve tecrübeye ihtiyacı yok. Görür görmez yapılabilecek tek adrenalin etkinliği. İnsanlara 'Şimdi cesur, daima cesur' sloganıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu, cesarete atılan ilk adım. Bunun ardından diğer ekstrem faaliyetler rahatlıkla yapılabilir."

- Görme engellilerin "bungee jumping" heyecanı

İstanbul’dan ilçeye tatile gelen 7 görme engelli de "bungee jumping" heyecanını yaşadı.

Görme engelli Recep Selvi, daha önce yamaç paraşütü gibi adrenalin yükselten sporlar yaptığını dile getirdi.

Bazı kişilerin gözleri görmesine rağmen "bungee jumping" yapmaya cesaret edemediğini belirten Selvi, "Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemezdim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Görme engelli Mikail Güçlü de adrenalin seviyesi çok yükseldiği için heyecanlandığını kaydetti. Güçlü, "Bir an düşünsen belki de atlayamazsın. Müthiş bir heyecan. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:53
  1. Adrenalin
  2. bungee jumping
  3. Fethiye
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