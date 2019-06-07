Tatilciler Karadeniz’e akın etti

Bayram tatilinin dokuz gün olmasını fırsat bilenler soluğu Karadeniz yaylalarında aldı. Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane yaylalarına akın eden yerli ve yabancı turistler eşsiz doğanın tadını yaşadılar.

Karadeniz’de Uzungöl ve Ayder’den sonra en çok ilgi gören yaylanın Kümbet ve Perşembe yaylaları olduğu kaydedilerek, buralardaki ziyaretçilerin 10 binleri aştığı belirtildi.

Karadeniz’de en çok tercih edilen yaylalar arasında bakir doğası ile Kümbet yaylasının ön plana çıkan yaylalar arasında olduğunu ifade eden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, "Çevresinde 40’a yakın oba ve bir çok tarihi eser barındıran Kümbet yaylası bayram tatilinde turiste doydu. Giresun 500’ün üzerinde yaylası 100’e yakın plajı, mitolojilere ev sahipliği yapmış adası ile adete Karadeniz’in bir özeti gibi. Birliğimizle yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında turizme açılan Giresun adası barındırdığı mitolojik özellikleri ve Doğu Karadeniz’de tek olması vesilesi ile yoğun bir ziyaretçi alıyor. Giresun şehir merkezimizde ada, kale ve tarihi evleri ile Zeytinlik Semti üçlemesi ziyaretçilerin mutlaka uğradığı destinasyonlar. Yayla bandında ise Kümbet yaylası her gönüle hitap eden doğası ile görenleri büyülüyor. 650 rakımda şehir merkezinden tüm araç tiplerine uygun asfalt yol ilebir saatte ulaşılabilen Kümbet yaylamız da bayram tatilinde ciddi ziyaretçi aldı. Kümbet ve Kulakkaya yaylalarının ortasında tamzara Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı ve yine birliğimizin çalışmaları ile turizme açılan Mavigöl ise bayram tatilinin en yoğun ziyaretçi alan yerlerinden oldu. Tüm otellerimiz yüzde 100 dolu. Gerek şehir merkezinde gerekse yaylalarda bulunan tüm otellerimiz bayram boyunca tamamen dolu. Sezon için ise tüm otellerimiz rezerve edilmiş durumda. Şunu diyebiliriz ki Giresun acenteleri, otelleri, restoranları, destinasyonları ile sezona hazır ve şehrimiz turizmden hakkettiği payı doğayı ve kültürünü koruyarak almaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.