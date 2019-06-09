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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu

09 Haziran 2019 Pazar 19:59
Tatilciler dönüş yolunda

BOLU/DÜZCE/SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

9 günlük tatilin son gününde yola çıkan vatandaşlar dolayısıyla otoyolun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bolu-Düzce kesiminde yoğunluk özellikle Karadeniz-Gerede bağlantı kesimi, Köroğlu Parkalanı, Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı Gişeleri kesiminde etkili oluyor. Ankara yönünde zaman zaman kısa süren trafik yoğunluğu görülebiliyor.

D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.

- Yolların kesiştiği Kocaeli'de yoğunluk

Dönüş yolculuğuna çıkanlar, İstanbul'a giden yolların kesiştiği nokta olan Kocaeli'de de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Otoyolun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe ile Korutepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yoğunluk, yer yer Kandıra gişeler ile Alikahya mevkisine kadar uzanıyor. Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla yoğunluk azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana geliyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akıcı seyrediyor.

Eskihisar Feribot İskelesi'nde de giriş ve çıkış bölgelerinde araç kalabalığı yaşanıyor.

Otoyolun Sakarya kesimi Adapazarı-Sapanca ve Sapanca-Kocaeli güzergahlarında da akıcı yoğunluk görülüyor.

Ankara istikameti ile D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:59
  1. bayram trafiği
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