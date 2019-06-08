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Tatilciler dönüş yolunda

Dönüş yoluna geçen tatilciler, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:04
Tatilciler dönüş yolunda

YALOVA (AA) - Ramazan Bayramı tatili dönüş yolundaki vatandaşlar Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.

Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.

İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:04
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