Tatilciler dönüş yolunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatilciler, akıcı yoğunluğa neden oluyor

BOLU (AA) - Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, dönüş için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor. Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.



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