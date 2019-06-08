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Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatilciler, akıcı yoğunluğa neden oluyor

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
Tatilciler dönüş yolunda

BOLU (AA) - Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, dönüş için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
  1. bayram
  2. Bolu
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