0553 313 94 23

Tatilciler dönüş yolunda

Bayram tatilinden dönenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu

07 Haziran 2019 Cuma 17:59
Tatilciler dönüş yolunda

TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - İstanbul'a dönüş yolundaki tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayram tatili nedeniyle Tekirdağ ve adalara gelenler, dönüş yoluna geçti.

Dönüş yolunda aynı anda çok sayıda aracın trafiğe çıkması özellikle üniversite ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğunluğa neden oldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kara yolundaki yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Bu arada, tatil için Saros ve Edremit körfezlerini tercih edenlerin de dönüş yoluna geçmesi ara ara Keşan'da trafik yoğunluğu yarattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:59
  1. Dönüş
  2. tatilci
  3. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden özel harekata ziyaret
    1. Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden..
    2. Ünlü rapçi Ceza’nın babası son..
    3. Akdeniz'de deprem meydana geldi
    4. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    5. 3x3 basketbolda genç milliler dünya..
    6. "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının..
    7. Abdullah Avcı, Real Madrid'in..
    8. Times Meydanı'nda bombalı saldırı..
    9. Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu..
    10. Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine..
    11. İzmir’de 75 kaçak göçmen yakalandı
    12. Tamzara’da organik pazar sezonu açıldı
    13. 18 yaşındaki genç serinlemek isterken..
    14. Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
    15. "Bakanlığa geldiğimden itibaren bu..
    16. Başpehlivanlar Sorgun’da er meydanına..
    17. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    18. Ömrünün 40 yılını geçirdiği otobüste..
    19. İzmir’de trafiğe havadan denetim
    20. Şaşırtan görüntü: Domuzlar plaja indi!
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem