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Tatil sonrası İstanbul'da yoğun trafik!

9 günlük bayram tatiliden sonraki ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:12
Tatil sonrası İstanbul'da yoğun trafik!

9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler İstanbul'a geri döndü. Haftanın ilk günü ise İstanbul'da bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor. 


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:12
  1. İstanbul
  2. trafik
  3. bayram
  4. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolu

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