Tatil sonrası İstanbul'da yoğun trafik! 9 günlük bayram tatiliden sonraki ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler İstanbul'a geri döndü. Haftanın ilk günü ise İstanbul'da bazı yollarda trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.