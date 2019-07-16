Tatil için Pamukkale’ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi

Malezya’dan tatil için Denizli Pamukkale’ye gelen 63 yaşındaki turist kaldığı otele dönmek için dolmuş beklediği sırada sokakta fenalaşarak yere düşüp yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Birkaç gün önce tatil için Malezya’dan Pamukkale ilçesindeki Karahayit’e gelen 63 yaşındaki Abrahim Bin İsmail isimli turist alışveriş için kent merkezine geldi. İhtiyaçlarını karşılayan İsmail kaldığı otele dönmek için durakta dolmuş beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan İsmail bir anda yere yığıldı. Düşerken suratını kaldırıma çarpan İsmail’in yüzü kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ambulans ile İsmail’i Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail’e anjiyo yapıldı. Turistin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.