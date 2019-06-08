Tatil için geldiği Avşa’da denizde boğularak öldü Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında denize yüzmek için giren genç boğuldu.

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında denize yüzmek için giren genç boğuldu.

Avşa adasına tatilini geçirmek için gelen 19 yaşındaki Hasan Umut T, denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz’dan Avşa’ya gelen Hasan Umut T. arkadaşlarıyla birlikte sahile indi. Umut, serinlemek için girdiği denizde birden gözden kayboldu. Sahildeki arkadaşlarınca boğulduğu fark edilen talihsiz genç için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Diğer tatilcilerin yardımıyla denizden çıkartılan Hasan Umut, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Umut’un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Avşa Adası Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı. Marmara Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.