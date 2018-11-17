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Tatil cennetinde mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Antalya'nın gözde tatil beldelerinden Kaş'ta mevsimin ilk karı yağarken, ilçeyi beyaz bir örtü kapladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:02
Tatil cennetinde mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Antalya’nın Kaş ilçesi Sinekçi Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Kaş’ın yüksek kesimlerine sabah 10:00 sıralarında kar yağışı başladı. İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sinekçi Mahallesi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 2-3 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştuğu, bu nedenle yerleşim yerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

Sinekçi Mahallesi’nde yaşayan çoban Yusuf Taşkıran, mevsimin ilk kar yağışı sebebiyle video çekip anons yaptı. Şaşkın ve mutlu olduğunu söyleyen Taşkıran, “Kaş’ın Gömbe Sinekçi Yaylası’na ilk kar muhteşem yağdı. 2-3 santim yağdı. Manzara gayet güzel. Yeni doğan koyunlarımız biraz üşüdü ama yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölgenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:02
  1. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi
  2. Antalya
  3. mason toplantısı
  4. Kaş
  5. Kar yağışı

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