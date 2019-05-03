Tatil beldesi Akçakoca’da parklar mevsimlikçiçeklerle süsleniyor

Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların dinlenmek için zaman geçirdiği Fedai Karabıyık Parkı mevsimlik çiçeklerle süslendi.

Akçakoca’nındört bir yanındaki alanları düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, tüm alanların bahar aylarında rengarenk olması için yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmalar kapsamında 5 bin adet mevsimlik çiçek dikildi. Belediye Başkanı Okan Yanmaz ; gerçekleşen çalışmaların kent estetiğinegüzellikler kazandırdığını, ilçenin park ve refüjlerinin dikilen çeşitli renklerdeki çiçeklerle rengarenk bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.