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Tatil beldelerindeki sokak köpeklerine sağlık denetimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri sahil beldelerinde bulunan sokak köpeklerini sağlık denetiminden geçirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:55
Tatil beldelerindeki sokak köpeklerine sağlık denetimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri sahil beldelerinde bulunan sokak köpeklerini sağlık denetiminden geçirdi.


Doğaya, yeşile ve canlı varlıklara önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerinin de bakımını özenle gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehrin belirli noktalarında gruplaşan, sokak köpeklerini sağlık denetimlerinden geçiriyor, aşılıyor ve kısırlaştırıyor. Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri Kandıra Belediyesi ekipleriyle birlikte Cebeci ve diğer tatil beldelerinde sokak köpeklerini toplayarak, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde sağlık denetimlerine tabi tutuyor. Geçici Bakım Evi’nde kısırlaştırılan ve aşıları yapılan sokak köpekleri daha sonra alındıkları yerlere geri bırakılıyor.


Tatil beldelerindeki sokak hayvanları


Özellikle yaz mevsiminde şehir dışından ve Kocaeli’nin birçok yerinden gelen vatandaşlar, tatil için Cebeci ve diğer sahil bölgelerini seçiyor ve bu bölgelerde nüfus popülasyonu da artmış oluyor. Artan insan yoğunluğuyla ortaya çıkan artık yemek, çeşitli besin maddeleri ve diğer nedenlerden dolayı sokak köpeklerinde de artış oluyor. Yaşanan artışla birlikte sokak köpekleri gruplaşarak özellikle çocuk ve yaşlı vatandaşları rahatsız edebiliyor.


Geçici bakım evinde kısırlaştırılıyorlar


Son dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak şikâyet de bulunan vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi ekipleri, Cebeci ve diğer tatil beldelerindeki sokak köpeklerini özenle alarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ne götürdü. Alındıkları mevki veya yerin kaydı tutularak işaretlenen sokak köpekleri Geçici Bakım Evi’nde yapılan kısırlaştırma ve aşı işlemlerinden sonra alındıkları yerlere geri bırakıldı.


Büyükşehir belediyesi’ne teşekkür


Yaz aylarında Cebeci’de yaşadığını belirten Aydın Aras (66), “Köpeklerden gerçekten rahatsız oluyoruz, çocuklarımızla yürüyemiyoruz. Özellikle gece saatlerinde mahalle aralarındaki sokaklarda çok fazla köpek var. Bu köpeklerin toplanıp aşılanması lazım. Yoksa her sene köpekler çoğalıyor. Bu çalışmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


“Gerekli ve önemli bir çalışma”


Tatil için Cebeci’ye geldiğini ifaden eden Hüden Keskin (65), “Köpekler hakikaten çok burada. Halkımızda haliyle korkuyor. Yani bazen de saldırıyor köpekler. Gerçekten gereği neyse yapılırsa çok seviniriz. Halkımız da rahat eder. Kokuyoruz ve çocuklarımızı dışarı kolay kolay bırakamıyoruz. Köpekler gündüz var akşam var, özellikle akşam vakitlerinde daha da çoğalıyorlar. Birilerinin ısırılmadan önlem alınması gerekli güzel bir çalışma” dedi.


2019 yılında 3 bin 145 köpek ve kedi kısırlaştırıldı


2019 yılında toplanan ve Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evleri’ne getirilen köpek ve kedilerden 3 bin 145’i kısırlaştırdı. Ayrıca kedi ve köpeklerin 3 bin 238 tanesi kuduz aşısı olurken 609 tanesi de sahiplendirildi. 5 bin 644 çeşitli türde hayvanla ilgili işlemin yapıldığı Geçici Bakım Evleri’nde, 3 bin 249 hayvanın tedavisi yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:55
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