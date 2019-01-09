0553 313 94 23

Tatil anonsunu duyan öğrencilerin coşkusu

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:19
Tatil anonsunu duyan öğrencilerin coşkusu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kızakla kaydıkları sırada okulların tatil edildiği anonsunu duyan öğrencilerin yaşadığı sevinç cep telefonuyla kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde karla kaplı yolda kendi yaptıkları kızaklarla kayarak akşam saatlerinde eğlenen öğrencilerin çoşkusu, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öğrenciler karın keyfini çıkardıkları sırada, belediyenin anons sisteminden Kaymakamlığın duyuru yaptığı görüldü.

Kaymakamlığın, "Yollarda oluşan aşırı buzlanma sebebiyle perşembe günü merkez ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Karın tadını çıkarıp, dinlenmeyi ve bol bol kitap okumayı unutmayınız." ifadelerinin yer aldığı anonsunu duyan öğrenciler, sevinç çığlıkları atarak kızak kaymaya devam etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:19
  1. kar yağışı
  2. Pervari
  3. Siirt
  4. tatil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Çevre Koruma Ajansı Başkanlığına Wheeler'ı aday gösterdi
    1. Trump'tan Çevre Koruma Ajansı..
    2. Samsun'da 14 araç birbirine girdi!
    3. GÜNCELLEME - Jandarma komutanına..
    4. Vali Yerlikaya'dan 10 Ocak İdareciler..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. TRT Belgesel'in yeni yayın dönemi..
    7. Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması:
    8. Tatil anonsunu duyan öğrencilerin..
    9. DÜZELTME - "FETÖ'nün Düzce'deki..
    10. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
    11. Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti,..
    12. İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
    13. Özgür Özel’den beyin yakan sözler:..
    14. Bakan Kasapoğlu ödül verdi
    15. Ordu'da eğitime kar engeli
    16. Cimbom'da ayrılık! Süper Lig ekibine..
    17. Uber'den dev proje! Uçan taksiler..
    18. Palu ailesinin 'hastalığı' belli oldu!
    19. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    20. 1,5 yaşındaki bebeğin yürek burkan..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar