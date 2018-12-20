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Tatbikatta "yaralıyı" sedyeden düşürdüler

Adıyaman'da düzenlenen tatbikatta sağlık ekibi, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişiyi sedyeyle ambulanstan indirirken yere düşürdü

20 Aralık 2018 Perşembe 17:51
Tatbikatta "yaralıyı" sedyeden düşürdüler

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen arama kurtarma ve yangın tatbikatında sağlık ekibi, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişiyi ambulanstan indirirken yere düşürdü.

Tatbikat öncesinde çalışanlara, hastanede olası bir yangında ve depremde yapılması gerekenler, yangının çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler ile hastaların nasıl tahliye edileceği konusunda bilgi verildi.

Daha sonra senaryo gereği binada yangın çıktığının fark edilmesiyle görevliler, hastaları acil çıkış kapılarından tahliye ederek güvenli alana taşıdı.

Hasta nakil ambulansında görevli personel, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişilerden birini bahçede oluşturan güvenli alanda sedyeyle ambulanstan indirirken yere düşürdü.

Söz konusu kişi yara almazken, tatbikat kaldığı yerden devam etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:51
  1. Adıyaman
  2. tatbikat

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