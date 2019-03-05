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Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyareti

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, tatbikat sırasında düşerek yaralanan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyareti

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, tatbikat sırasında düşerek yaralanan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. Olayda hafif yaralanan Kadir Keleş’e çiçek veren öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


AFAD Isparta İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenledi. Tatbikatta okulda bulunan 112 acil servis ekipleri 4 kez temsili yaralı götürdükleri ambulansla bu kez gerçekten yaralanan AFAD görevlisi Keleş’i hastaneye sevk etti. Hastanede ayakta müdahalesi yapılan Keleş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Öğrencilerden anlamlı ziyaret


Olayın ardından IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri AFAD İl Müdürlüğüne gidip kurum ve personele geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti.


IYAŞ Selçuklu Ortaokulunun resmi internet sitesinde ziyarete ilişkin yayımlanan mesajda, "4 Mart 2019 tarihinde okulumuzda yapılan deprem tatbikatı sırasında yaşanan talihsiz olay sonucunda yaralanan AFAD Personeli İbrahim Keleş okulumuz öğrencilerince ziyaret edildi. Durumunun iyi olması öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sevindirdi. Ziyaret esnasında AFAD Müdürü M. Ethem Kılıçaslan ile de görüşme fırsatı bulan öğrencilerimiz AFAD ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Öğrencilerimiz ziyaretlerinden memnun olarak ayrıldılar" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
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