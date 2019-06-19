0553 313 94 23

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Metsamor Nükleer Santrali’nden kaynaklı olası bir afete karşı Iğdır’da geniş çaplı tatbikat yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Tatbikat gerçeğini aratmadı

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Metsamor Nükleer Santrali’nden kaynaklı olası bir afete karşı Iğdır’da geniş çaplı tatbikat yapıldı.


Ermenistan sınırları içinde bulunan ve Iğdır’a yakın olan Metsamor Nükleer Santrali’nden doğabilecek Biyolojik, Radyolojik, Kimyasal ve Nükleer bir tehdit olasılığına karşı bölgede yapılması planlanan çalışmaların uygulamalı olarak tatbikatı yapıldı.


Tatbikatta, Metsamor’da yaşanabilecek olası bir afetin ardından Iğdır’a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Polis ve jandarma ekiplerince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan kampa taşındı.


Kampta getirilen vatandaşlar ilk olarak, nükleer test ve dekontaminasyondan geçirilip dezenfekte edildikten sonra kurulan çadır hastanelerde muayene edildikten sonra, müşahede altına alındı.


Tatbikatı katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Yaşanması muhtemel bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların üstlenmeleri gereken rol ve sorumlulukları önceden belirlemek maksadıyla Tam Kapsamlı Iğdır Saha Tatbikatı’nın icrasını gerçekleştirdiklerini belirtti.


Ünlü, "Tatbikat, olası afet anında afetle mücadele için önemli rol oynuyor. Bu, bizim kapasitemiz, imkan ve kabiliyetlerimiz, eksiklerimizi görmek adına çok önemliydi. Bu anlamda tatbikatı gerçekten çok önemsiyorum. Toplumların afet ve acil duruma verecekleri tepki, insana verilen değerin ve çağdaşlık seviyesinin de bir göstergesidir. Afet ve acil durum senaryolarının başarıyla yürütülmesi, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmaya bağlıdır” dedi.


Ünlü, "Bu tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini, olay esnasında kimin nasıl bir rol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış önemli tatbikattır. Yurdumuzda bulunmamasına rağmen Iğdır için önemli bir risk teşkil eden Metsamor Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Avrupa Birliği verilerinde, dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilmiştir” şeklinde konuştu.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu ve diğer kurum yetkilileri ile birlikte, kurulan çadırları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
    1. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    2. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    3. "Pazar akşamına kadar televizyonlara..
    4. Rusya basınında Manisa tanıtıldı
    5. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    6. Ballıpınar’da kiraz rekoltesi düştü
    7. Engelli araçlarında “engel” kalkıyor
    8. Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor
    9. Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO..
    10. FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına'..
    11. Vali Demirtaş: "Yüksek fiyata sebze ve..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    13. Çaldıran Belediyesinden park ve bahçe..
    14. TİKA’dan Osmanlı eserlerinin bulunduğu..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    16. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ..
    17. Çaldıran’da yerli çilek üretimi ikinci..
    18. Başkan Babaoğlu muhtarla bir araya..
    19. Enfest Sokak Lezzetleri Festivali..
    20. Özcan’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    21. Damacana su satıcısı 3 gündür kayıp
    22. Hasta turist, gezmeye geldiği..
    23. Aniden bastıran sağanak yağış yaşamı..
    24. GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist..
    25. Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mursi..
    26. Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla..
    27. Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) İslam..
    28. Oltu’da yılan operasyonu
    29. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu