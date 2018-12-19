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Tataristanlı sanatçıdan huzurevi sakinlerine konser

Tataristanlı devlet ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova, Marmaris'te huzurevi sakinlerine mini konser verdi- Gimatdinova:"Çok gurur duyuyorum burada konser vermekten. En keyifli konserimi verdim. Dans edip eğlenmeleri beni çok mutlu etti"

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:49
Tataristanlı sanatçıdan huzurevi sakinlerine konser

MUĞLA (AA) - Tataristanlı devlet ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova, Muğla'da huzurevi sakinlerine mini konser düzenledi.

Marmaris Yeni Yıl Festivali etkinliklerine katılmak için ilçede bulunan Gimatdinova, Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde mini konser verdi.

Elvira Gimatdinova, konserde Rusça, Fransızca ve Türkçe eserler seslendirdi. Sanatçının bazı şarkılarına zaman zaman huzurevi sakinleri de eşlik etti. Huzurevi sakinleri, konser sonunda Tatar sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

- "En keyifli konserimi verdim"

Gimatdinova, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevinde yaşlılarla birlikte yeni yıla girmeden şarkı söylemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Keyifli dakikalar geçirdiğini belirten Elvira Gimatdinova, "Çok gurur duyuyorum burada konser vermekten. En keyifli konserimi verdim. Dans edip eğlenmeleri beni çok mutlu etti." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:49
  1. Huzurevi
  2. Marmaris
  3. Muğla
  4. Tataristanlı devlet ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova

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