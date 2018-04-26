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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:12
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ankara'da

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Ankara'da.  Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 40  dakika sürdü. Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Başbakanlık Müsteşarı  Fuat Oktay da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:12
  1. Ankara
  2. Tataristan

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