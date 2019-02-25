Taşyürek, AK Parti ve MHP Kartal Kadın Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı programına katıldı Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. AK Parti ve MHP Kartal Kadın Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı programına katıldı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İstanbul’daki vatandaşların refahı ve huzuru için çalışan zabıta görevlileri ile buluştu.

Kadın kollarının tertip ettiği kahvaltı programına katıldı

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçim çalışmalarında Cumhuriyet Mahallesi’nde Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP Kartal Kadın Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı programına katıldı.

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