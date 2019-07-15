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Taşpınar; “15 Temmuz’u unutmayacak, diriliş ruhunu hep diri tutacağız”

Sen Aydın 1.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
Taşpınar; “15 Temmuz’u unutmayacak, diriliş ruhunu hep diri tutacağız”

Sen Aydın 1. Nolu Şube Başkanı Fatih Taşpınar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Taşpınar, mesajında; “15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin geleceğini karanlığa mahkum etmek isteyen küresel emperyalistlerin iş birlikçi hainlerle yaptığı ölümcül saldırının, destansı bir direnişle bozguna uğratıldığı tarihi bir gündür. 15 Temmuz kanlı ihanetine karşı ölümüne direniş, dar siyasi bakış ve ideolojik yorumlarla izah edilecek bir hadise değil; taşıdığı tarihsel ve sembolik anlam itibarıyla milli bir davadır. 15 Temmuz, amaçlarına ulaşmak için, dini değer ve motifleri istismar da dahil, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan FETÖ ihanet şebekesinin, kökü ve derin bağlantıları dışarıda olan güçlerden aldığı emir ve talimatla, millet iradesine yapılan darbe olmanın ötesinde doğrudan vatanı işgal hareketidir. 15 Temmuz’da doğrudan vatan, millet ve devlet varlığımız yok edilmek istenmiştir.


15 Temmuz’da verilen istiklal mücadelesi ile Çanakkale ruhu içselleştirilerek güncellenmiştir. Muazzam bir silkinişle benliğimiz ve kimliğimiz yeniden inşa edilmektedir. Sıcak etkisi ve artçı sarsıntıları hala devam etmekte olan bu alçak darbe ve işgal girişimine karşı canımızla, kanımızla bilfiil direndik. Bugün de en kesin, kararlı dil ve tutumla her türlü darbe girişimini, vesayet düzenini, demokrasi dışı arayışları, milli iradeye muarız çabaları tartışmasız olarak reddediyoruz. Karanlığın çökertilen bütün hatlarından sonra şimdi yeni ufukları, oradan yeni umutları menzil edinme vaktidir.


Eğitim-Bir-Sen olarak, yeniden yüksek bir öz güven kazanan milletimizin, özellikle de genç kuşakların benliğini ve kimliğini tahkim eden 15 Temmuz bilincini, yaşayan canlı algılar olarak çoğalan bir fikir, büyüyen bir ideal, yorulmak bilmeyen bir azim ve kararlılıkla hep diri tutacağız. Okyanus ve kıtalar ötesi kirli, kanlı bağlantıları olan darbeci çapulculara darbe vuran milletimize selam ve şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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