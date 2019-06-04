Taşoluk’ta asırlık adak geleneğini minikler yaşatıyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde arefe günü evinden bir katmer alarak, kasaba meydana gelen minik çocuklar yarım katmer ile geri dönüyor. Yüzyıllardır devam eden gelenek sayesinde minik çocuklar paylaşmayı öğreniyor.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde asırlık gelenek minik çocuklarca devam ettiriliyor. Minik çocuklar arefe günü annelerinin yöresel lezzet haşhaş ile hazırladıkları bir katmeri alıp, kasaba meydanına geliyor. Meydanda bulunan adak taşında toplanan katmerler ikindi namazı sonra dualar eşliğinde çocuklara yarımşar dağıtılıyor. Katmerlerini alan çocuklar, paylaşımcı olmanın heyecanını yaşıyor. Asırlardır beldede devam ettirilen gelenek, gelecek nesillere örnek oluyor.

Geleneği yaşatacağız

Yaşatılan gelenekle ilgili bilgiler veren Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış, kendisinin çocukluğunda da bu geleneğin var olduğunu sonraki nesillere aktarılmasının da bir gelenek hale geldiğini ifade etti. Bayramdan 1 gün önce arife günü minik çocukların evlerinden bir katmer getirdiğini söyleyen Başkan Çalış şöyle devam etti:

"Gelenek ve göreneklerin bizim beldemizde ayrı bir yeri vardır. Bunlara ayrı bir önem veriyoruz. Bugün de adak geleneğimiz var. Çocuklar evlerinden 1 katmer getirir adak taşına bırakır. İkindi namazı sonra yarım katmer alır. Bu sayede minik çocuklarımız paylaşımcı olmayı öğrenir. Biz elimizden geldiğince bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz."

Eski Taşoluk Belediye Başkanı, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner de geleneğin yaşatılması gerektiğini söyledi.