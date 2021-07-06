  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa ülkesinden terör örgütüne skandal destek
Diyanet açıkladı! Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Gündem Tasmalı FETÖ köpeği yine algı operasyonuna soyundu! Emre Uslu, 15 Temmuz'u diline doladı
Gündem

Tasmalı FETÖ köpeği yine algı operasyonuna soyundu! Emre Uslu, 15 Temmuz'u diline doladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü yaklaşırken FETÖ’cü hainler algı operasyonuna başladı. FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurgulandığı imasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:45:00 - 2021-07-06 20:05:43
Tasmalı FETÖ köpeği yine algı operasyonuna soyundu! Emre Uslu, 15 Temmuz'u diline doladı

 YENİ AKİT / ANKARA 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü yaklaşırken FETÖ’cü hainler algı operasyonuna başladı. FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girşiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurgulandığı imasında bulundu.

FETÖ firarisi uslu yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz'u anlamak için basit sorular yeterli. Basit soru sorunca çıldırıyorlar bkz yorumlar 1) Erdoğan 15 Temmuz'u biliyor muydu? Buz gibi biliyordu. 2) Önleyebilir miydi? Tek bir emirle önlerdi 3) Önlese ne olurdu? 250 kişi ölmezdi ama kendi de BAŞKAN olamazdı NOKTA” ifadeleri ile darbe girişiminin kurgu olduğu imasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay