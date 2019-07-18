0553 313 94 23

Taşlıçay’da su depolarının elektrikleri kesildi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde elektrik borcu nedeniyle ilçeyi besleyen su depolarının elektrikleri kesildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Taşlıçay’da su depolarının elektrikleri kesildi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde elektrik borcu nedeniyle ilçeyi besleyen su depolarının elektrikleri kesildi. Taşlıçay İlçe Belediyesinin daha önce astığı borç listesine göre 20 milyon TL borcunun olduğu açıklanmıştı.


Bugün sabah saatlerinde ilçeyi besleyen su depolarının elektriği borçlarının ödenmediğinden dolayı yetkililer tarafından kesildi.


Maddi sıkıntılar yaşayan ilçede bugün suların akmayacağı duyurusu yapıldı.


Konu ile ilgili bilgi veren Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Belediyemize ait su depolarının elektrikleri yetkililerce kesilmiştir. Konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldım, ilçe belediyemizin 20 milyona yakın borcu var, bugün ilçemizin bazı bölgelerinde şu sorunu olabilir, en kısa sürede çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, terör örgütü PKK’nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi."
    1. MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam..
    2. Trabzon Valiliği Uzungöl’deki linç..
    3. Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil..
    4. Diyarbakır’da anız ve kurumuş ot..
    5. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    6. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    7. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    8. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    9. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    10. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    11. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    12. New York borsası düşüşle açıldı
    13. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    14. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    15. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    16. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    17. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    18. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    19. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    20. Cizre’de ilk yardım semineri
    21. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    22. Park halindeki otomobil yandı
    23. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    24. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    25. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    26. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    27. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    28. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    29. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    30. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’