Taşlıçay’da 140 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı ile Taşlıçay İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz spor kursları kapsamında 140 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Enver Özderin, 90 erkek, 50 kız olmak üzere toplam 140 öğrencinin bu yıl spor eğitimi gördüğü kursta çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Özderin, "Bu yıl ilçemizde yaz tatili boyunca çocuklarımız vakitlerini internet kafe veya sokaklar yerine spora harcadılar. Bu anlamda tüm öğrencilere başarılar diliyorum, emeği geçen öğretmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin ve Taşlıçay Gençlik ve Spor Müdürü Özdemir Doğan’ın katıldığı programda toplam 140 öğrenciye forma ve şort dağıtıldı.