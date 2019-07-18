Taşlıçay Belediyesin’den anketli çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosunun 9 maddesindeki, Halkla Birlikte Yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. ilkesini göz önünde bulunduran Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, ilçenin ara refüjlerini hangi renge boyatalım anketini başlatarak ilçe renklerini halka sordu.

Ankete katılan ilçe esnafları, öğrenciler ve ilçe halkı bu uygulamadan dolayı belediye başkanına teşekkür etti. İlçede bin 200 kişinin katıldığı ankete ilçe refüjlerinin ve belediyenin diğer alanlarda kullanacağı rengin, yeşil beyaz olmasını istediler.

Konu ile ilgili açıklamaya yapan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Belediyemizin hizmetlerinde halkın fikirlerini önemsiyoruz, çünkü burası hepimizin yaşam alanı, tek başımıza kararlar yerine yapacağımız projelerde fikirler alarak ortaya projenin en pozitif halini çıkarıyoruz. Belediyemizin maddi imkansızlıkları önümüze engeller koymasına rağmen gerek bakanlıklarda gerekse diğer kurumlarda aldığımız desteklerle ilçemizin projelerini faaliyete geçireceğiz" dedi.