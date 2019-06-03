Taşlıçay Belediyesi bin kişiye iftar yemeği verdi Ağrının Taşlıçay ilçe Belediyesi tarafından bugün yaklaşık bin kişiye yemek verildi.

Ağrının Taşlıçay ilçe Belediyesi tarafından bugün yaklaşık bin kişiye yemek verildi. Taşlıçay Belediyesi tarafından bugün verilen bin kişilik iftar programı ardından ilçe halkına ücretsiz semaver çayı dağıtıldı.

Belediye düğün salonunda verilen iftar yemeğine Ağrı Ak Parti milletvekili Ekrem Çelebi, Merkez ilçe başkanı Latif Birgül, Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Belediye başkanı İsmet Taşdemir ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Yemeğin ardından Tenzile Ana Parkında bin kişiye ücretsiz semaver çayı dağıtıldı. Ak parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydının’da katılmasıyla semaver çayı eşliğinde sanatçılar grubu ilahiler okudu.

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