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Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Türkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, olası hırsızlık olaylarına karşı geceleri ellerinde tüfekle tarlada nöbet tutuyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:42
Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Türkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, olası hırsızlık olaylarına karşı geceleri ellerinde tüfekle tarlada nöbet tutuyor.


Geçtiğimiz hafta başlayan sarımsak hasadının ardından çiftçiler, sarımsakları kuruması için 10 gün boyunca tarlada bırakıyor. Çiftçiler, bu süre içinde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmaması için gece tarlada nöbet tutuyor. Taşköprülü sarımsak üreticisi Hakan Gümüş, sarımsağın bu yıl da oldukça değerli olduğunu ve hasat sonrası zaman zaman hırsızlık olayları yaşandığını söyledi. Tarlada hasat sonrası nöbetlerine devam ettiklerini ifade eden Gümüş, araçların içinde, yer yer tarladaki kulübelerde sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttuklarını anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sık sık tarlayı dolaşarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getiren Gümüş, "Herhangi bir olumsuz durumda yanımızda bulundurduğumuz ruhsatlı tüfeklerimizle havaya seri atış gerçekleştiriyoruz ve hemen durumu jandarmaya bildiriyoruz. Sorun olmadığında ve her şeyin normal seyrettiği durumlarda ise tek el atış yaparak çevre tarlalarla birbirimize mesaj gönderiyoruz" dedi.



"Sarımsak üreticiliği çok zahmetli ve emek isteyen bir iş"


Sarımsak üretiminin büyük emek isteyen bir iş olduğunu anlatan üretici Cengiz Durgut ise, Taşköprü sarımsağının yerini başka hiçbir bölge sarımsağının tutmadığını söyledi. Hasadın ardından sarımsakları kuruma süresi boyunca tarlada bıraktıklarını belirten Durgut, "Bu süre içinde hırsızlık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Sarımsağımız kuruyuncaya kadar yaklaşık 10 gün nöbet tutacağız. Bunun 4 günü geride kaldı, yaklaşık 6 gün daha tarladayız" diye konuştu.


Adına festivaller düzenlenen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının üretildiği ilçede 25 bin dönüm alanda 4 bin aile geçimini sarımsaktan karşılıyor. Yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte ilçede her yıl 20-25 bin ton sarımsak üretiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:42
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