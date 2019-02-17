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Taşköprü’de Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali hizmet vermeye başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz 14 Aralık tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından resmi açılışı gerçekleşen Taşköprü Belediyesi Modern Otobüs Terminali, hizmet vermeye başladı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:39
Taşköprü’de Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali hizmet vermeye başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz 14 Aralık tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından resmi açılışı gerçekleşen Taşköprü Belediyesi Modern Otobüs Terminali, hizmet vermeye başladı.


Minibüs ve otobüs firmaları sabah saatlerinden itibaren Yeni Otobüs Terminali’nde yolculara hizmet vermeye başladı.


Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı’da yeni terminalde hizmet vermeye başlayan yazıhane firmaları ile büfe ve kafeleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yardımcısı Çorbacı, terminaldeki vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyerek her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.


Çorbacı, Modern Otobüs Terminali’nin Taşköprü ilçesine ve vatandaşlara hayırlı olmasını temennisinde bulundu.


Taşköprü Belediyesi Modern Otobüs Terminali’nde 2 minibüs firması, 3 otobüs firması, 2 büfe ve bir kafeterya faaliyet verecek.


Terminal binasında ayrıca wc, bay-bayan mescit ve bekleme alanları da yer alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:39
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