Taşköprü’de köy konağına saldırı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağına henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler saldırıda bulundu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağına henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler saldırıda bulundu.

Taşköprü’de Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağının pencerelerine ait camlar kırıldı, elektrik saati parçalandı, konağın içinde bulunan eşyalar etrafa savrularak kullanılamaz hale getirildi. Jandarmaya haber verilen olay sonrası adli makamlarca soruşturma başlatılırken olayda çalınan bir şey olmaması hırsızlık şüphesini ortadan kaldırdı.

Köylüler olayın niçin ve neden kaynaklandığı konusuna bir anlam veremediklerini söylediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.