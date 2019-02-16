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Taşköprü’de intihar eden genç kızın cesedi bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi

Adana’da Züleyha Kölge adlı bir genç kız, dün öğle saatlerinde Taş Köprü’den Seyhan Nehri’ne atlayarak intihar etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
Taşköprü’de intihar eden genç kızın cesedi bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi

Adana’da Züleyha Kölge adlı bir genç kız, dün öğle saatlerinde Taş Köprü’den Seyhan Nehri’ne atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, dalgıç polislerce bulundu. Olay yerine gelen genç kızın ailesi sinir krizleri geçirdi.


Olay, merkez Seyhan ilçesinde Seyhan Nehri üzerinde bulunan Taş Köprü’de meydana geldi. Okuldan çıkan Züleyha Kölge (17), henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek için Taş Köprü’ye geldi. Genç kız Taş Köprü üzerinde bulunan balıkçıların gözleri önünde, kendini Seyhan Nehri’ne bıraktı. Bir süre suda batıp çıkan genç kız, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptığı arama sonucu Züleyha’nın cansız bedenine ulaşamadı.


Züleyha’yı arama çalışmalarına Seyhan Nehri’nde suların kesilmesiyle bu sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı. Zülehya’nın yakınları ise Regülatör Köprü üzerinde nöbet tuttu. Genç kızın cansız bedenine saat 11.00 sıralarında intihar ettiği Taş Köprü’nün yaklaşık 100 metre ilerisinde ulaşıldı. Olay yerine gelen Züleyha’nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Züleyha’nın kız kardeşi Merve Kölge de olay yerinde “Ablam ben geldim. Dayanamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına gelen Züleyha’nın okul arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızın cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada okul arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladı.


Öte yandan Züleyha’nın sosyal medya hesabında yazdığı "Seni sevdiğim kadar yaşasaydım, ölümsüzlüğün adını aşk koyardım" sözü ise dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
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