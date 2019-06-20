0553 313 94 23

Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:53
Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda işlemleri tamamlanan 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli şahıs da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçe merkezi ile köylerinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İlk etapta 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü
    1. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    2. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    3. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    4. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    5. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    6. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    8. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    9. RTÜK heyeti Kore'de
    10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    11. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    12. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    13. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    14. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    15. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    16. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    17. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    18. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    19. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    20. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    21. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    22. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    23. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    24. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    25. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    26. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    27. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    28. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    29. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    30. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!