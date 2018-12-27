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Taşköprü ile Talas "kardeş şehir" oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Kırgızistan'ın Talas kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:56
Taşköprü ile Talas "kardeş şehir" oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Kırgızistan'ın Talas kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, belediyede düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kardeş şehir projesinin önemli olduğunu söyledi.

Türk tarihinin 5 bin yıllık geçmişi olduğunu anlatan Çiçek, "Sanki bir an böyle binlerce yıl öncesine gittim. Atalarımın Orta Asya'da at koşturduğu o binlerce yıl öncesi uçsuz, bucaksız bozkırlarda at koşturduğu anları görür gibi oldum. Bana bu hissiyatı yaşattığı için de misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da imzalanan antlaşma ile kültürel ilişkilerin daha da gelişeceğini ifade etti.

Talas'ı ziyaret edeceklerini belirten Arslan, "İki belediye arasında imzalanan bu protokol çok önemli. Tek millet, 2 devlet olarak yaşayan milletin bağlarının gelecek nesillere de aktarılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Talas Valisi Murat Murataliev ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyeye çıktığını söyledi.

Kardeşlik ilişkilerini yükseltmek istediklerini belirten Murataliev, "Kastamonu'nun Taşköprü şehri tarihte hiç işgal görmemiş ilçe. Dostluğumuz ilelebet devam edecek. Yaptığımız bu işler hayırlara vesile olur diye düşünüyorum." dedi.

Talas Belediye Başkanı Aydarberk Cusupbekov ise imzalanan anlaşma ile kültürel ve tarihi ortak noktaların keşfedilmesi anlamında önemli bir şans yakalandığını dile getirdi.

Talas'ın Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov'un doğduğu şehir olduğunu hatırlatan Cusupbekov, Taşköprü ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

İmza törenine, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve Taşköprü Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:56
  1. kardeş şehir
  2. Kırgızistan
  3. Talas
  4. Taşköprü Belediyesi

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