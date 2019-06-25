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Taşkınlık çıkarma peşindeler! Onursuz homoların nereden cesaret aldığı ortaya çıktı

LGBTİ 'Onur' Haftası etkinliklerine başlayan ve İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen yürüyüş yapacaklarını duyuran Lut Kavmi'nin torunlarına, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan destek geldi. Resmi twitter hesabından sapkınlara destek mesajı paylaşan AB Türkiye Delegasyonu, "Türkiye'de ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
Taşkınlık çıkarma peşindeler! Onursuz homoların nereden cesaret aldığı ortaya çıktı

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

LGBTİ'li sapkınlar 24-30 Haziran 'Onur' Haftası etkinliklerine başladı. İstanbul Valiliği'nin yürüyüş yasağı koymasına rağmen, yürüyeceklerini duyuran sapkın güruhun nerelerden cesaret aldığı yine ortaya çıktı.

AB: İnsan hakları herkes içindir

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajla desteklerinin ibnelerle olduğunu söyledi. 'İnsan hakları herkes içindir." diyen AB Delegasyonu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"As Pride Week begins, together with a number of like minded Embassies in Ankara, we express support for LGBTI people, too often still victims of discrimination around the globe. Let this week be one of unhindered pride for everyone. Human rights for all."

"Onur Haftası başlarken Ankara’da benzer görüşteki bazı elçiliklerle birlikte, hala dünyada büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz. Bu hafta herkes için engelsiz bir onur haftası olsun! İnsan hakları herkes içindir."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. Ankara
  2. LGBTİ
  3. Onur Haftası
  4. İstanbul Valiliği

YORUM YAZ

  • engineerengineer1 sa önce
    "Taşkınlık çıkarma peşindeler! Onursuz homoların nereden cesaret aldığı ortaya çıktı" yani onurlu homolardamı var? hem onurlu olanlar taşkınlıkda çıkarmaz değil mi? örnek ak-lgbti nin homoları ne kadar da onurludur değil mi? yahu homonun onurlusu onursuzu diye birşey olurmu? homo homodur, Allah kurtarsın düçar oldukları bu dertten.
  • ........1 sa önce
    millet ittifakının askerleri

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