Taşkınlık çıkarma peşindeler! Onursuz homoların nereden cesaret aldığı ortaya çıktı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

LGBTİ'li sapkınlar 24-30 Haziran 'Onur' Haftası etkinliklerine başladı. İstanbul Valiliği'nin yürüyüş yasağı koymasına rağmen, yürüyeceklerini duyuran sapkın güruhun nerelerden cesaret aldığı yine ortaya çıktı.

AB: İnsan hakları herkes içindir

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajla desteklerinin ibnelerle olduğunu söyledi. 'İnsan hakları herkes içindir." diyen AB Delegasyonu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"As Pride Week begins, together with a number of like minded Embassies in Ankara, we express support for LGBTI people, too often still victims of discrimination around the globe. Let this week be one of unhindered pride for everyone. Human rights for all."

"Onur Haftası başlarken Ankara’da benzer görüşteki bazı elçiliklerle birlikte, hala dünyada büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz. Bu hafta herkes için engelsiz bir onur haftası olsun! İnsan hakları herkes içindir."