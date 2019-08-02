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Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde belediye ekiplerince şehir merkezinde bulunan taşkın sel kanallarında temizlik ve kanal açma çalışması sürüyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:33
Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde belediye ekiplerince şehir merkezinde bulunan taşkın sel kanallarında temizlik ve kanal açma çalışması sürüyor.


Pazarlar Belediyesinin iş makineleri tarafından yürütülen çalışmalar, taşkın tehlikesi arz eden derelerin bir takvim dahilinde tamamlanacağı ifade edildi.


İlçe içerisindeki taşkın sel suyu kanallarının temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “İlçemiz içerisindeki taşkın sel suyu kanalları etrafında bulunan yerleşim alanları için olası yağışlarda su baskını tehlikesi oluşturmaktadır. Halkın mal ve can güvenliğini tehdit etmektedir.Bunun yanında çevre kirliği ve İnsan sağlı içinde bir risk oluşturmaktadır. Hemşehrilerimizden bu noktadaki ricam, kanal içerisine çöp ve benzeri atıkları atmamaları ve yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:33
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