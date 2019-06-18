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Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile 2018-2019 öğretim yılının değerlendirmesini yaptı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile 2018-2019 öğretim yılının değerlendirmesini yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 15:57
Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile 2018-2019 öğretim yılının değerlendirmesini yaptı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile 2018-2019 öğretim yılının değerlendirmesini yaptı. Taşkesenligil, “Geleceğimiz olan öğrencilerimizi Anne-baba kucağından daha sıcak kucaklamalıyız” dedi.


Erzurum’da Üniversite eğitimi gören, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu(KYK)’da barınan öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için seferber olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.


2018-2019 Öğretim Yılının Değerlendirildiği toplantıda Yurt Müdürleri ile bir araya gelen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil,Yurt Müdürlerine önemli mesajlar verdi.


Personel Şube Müdürü Nurullah Hukkamlı ve Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz’ın da hazır bulunduğu toplantıya Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 20 Yurt Müdürü Katıldı.


2018-2019 yılının değerlendirildiği ve 2019-2020 öğretim yılında yapılacakların ele alındığı toplantıda Yurt Müdürleri, faaliyetleri hakkında sunum yaptılar.


KYK’larda barınarak öğrenim gören öğrencilerin kendileri için anne-babalarından daha önemli olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Geleceğimiz olan Üniversiteli öğrencilerimizin daha huzurlu, daha refah bir ortamda öğrenim görmesi için hepimiz seferber olacağız. Öğrencilerimizi anne-baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız” dedi.


ÖĞRENCİLERİMİZ YURT MÜDÜRLERİNDEN MEMNUN


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, KYK ile birleşmelerinin ardından daha geniş bir aile olduklarının altını çizerek, “Hem siz yurt müdürlerimiz, hem çalışanlarımız hem de KYK’larda kalan öğrencilerimiz bizden birer fert olmuşlardır. Genel anlamı ile öğrencilerimizin yurt müdürlerinden memnun olması bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. İnsan odaklı olan KYK’larımızda yurt müdürlerimizin en iyi hizmeti vererek, öğrencilerimizi memnun etmesi bizi de memnun etmiştir” diye konuştu.


YURTLARIMIZ OLDUKÇA TEMİZ


Erzurum’daki yurtların temiz ve hijyenik olmasının sevincini yaşadıklarının da altını çizen Taşkesenligil, “Yurtlarımızı gidip, gezip, görüyoruz. Hepsi oldukça temiz ve hijyenik. Öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlarken, devlet malını da gözümüz gibi korumalıyız. İzinsiz belgesiz iş yapmayınız. İnsan odaklı çalışıyoruz. Başımızın ağırmaması ve devlet işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için öğrencilere izin verirken, ya da başka bir olayda mutlaka yazılı ve imzalı bir şekilde işinizi yapın. İlçelerde görev yapan yurt müdürlerimize de sesleniyorum, bulunduğunuz yerde yerel yönetimlerle ve kaymakamlıklarla iyi diyaloglar kurun. Gerektiğinde onlardan yardım ve destek alın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:57
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