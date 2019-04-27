0553 313 94 23

Taşkent Uluslararası Caz Festivali

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival çerçevesinde Turumtay/Zaric Duo konser verdi

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:58
Taşkent Uluslararası Caz Festivali

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Uluslararası Caz Festivali çerçevesinde Turumtay/Zaric Duo ekibi sahne aldı.

Özbekistan Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun Özbekistan Temsilciliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Taşkent Uluslararası Caz Festivali'ne farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katılıyor.

Türk Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Türk Hava Yollarının sponsorluğunda ve Taşkent Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde festivale katılan Turumtay/Zaric Duo ekibi, Taşkent Devlet Konservatuarı Büyük Salonu'nda Özbek müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, konser öncesinde yaptığı konuşmada, festivale katılmalarından dolayı Efe Turumtay ve Nicola Zaric'e minnettar olduklarını söyledi. Er, "Orta Asya'nın kalbine, ata yurdumuza gelmenizden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Efe Turumtay da Nikola Zaric ile birlikte festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanat direktörlüğünü Turumtay'ın yaptığı konserde geleneksel Türk ezgilerinin caz müziği içinde icra edilmesi seyircilerin beğenisini kazandı.

Turumtay'ın değişik makamlardaki keman taksimleri ve konser sonunda Özbekistan'ın en ünlü müziklerinden olan "Andican Polkası"nı caz müziğine uyarlayarak Türk ezgileriyle yorumlaması Taşkentli müzikseverleri çok etkiledi. Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konseri, Taşkent'te görev yapan diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları da izledi.

Festival 30 Nisan'da sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 20:58
  1. Özbekistan
  2. Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er
  3. Taşkent Uluslararası Caz Festivali
  4. Turumtay/Zaric Duo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: ”Emniyeten vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz”
    1. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Sarı yelekliler, gösterilerin 24...
    4. Kremlin’den Trump’ın ‘nükleer..
    5. Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
    6. Karadağ'da "Ankara Kültür Günleri"
    7. Volkan Demirel: "Onu otobüsten alır,..
    8. New York Times, Netanyahu karikatürü..
    9. Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu
    10. Trabzonspor, uzatmada galibiyeti kaçırdı
    11. "Guantanamo'daki hapishane yaşlanan..
    12. Anadolu Efes - Barcelona maçı..
    13. Batman’da bir ev kurşun yağmuruna..
    14. Ankara’da 30 litre sahte içki ele..
    15. Adacığa ulaşmak isterken canından oldu
    16. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının..
    17. Fenerbahçe, Trabzonspor'dan 1 puanı..
    18. Ters yönde ilerleyen otomobil..
    19. Yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu
    20. "Avengers: Endgame" dünyada gişe..
    21. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    22. AK Parti'den AK Partili belediye..
    23. Sultanbeyli’de yangın paniği
    24. Depremzedeler için konteynırlar yola..
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. "Detay" isimli sergi açıldı
    27. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında..
    28. Taşkent Uluslararası Caz Festivali
    29. Amerika kıtasındaki en eski ayak..
    30. Irak Türkmen Cephesi olağanüstü..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!