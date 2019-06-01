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Taşkent Büyükelçiliğinden iftar programı

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:32
Taşkent Büyükelçiliğinden iftar programı

TAŞKENT (AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, başkent Taşkent'te Özbek sanatçılara iftar verdi.

Büyükelçilik tarafından tertip edilen iftar programına, çok sayıda Özbek ressam, şair, yazar, gazeteci ve sanatçı katıldı.

Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin, burada yaptığı konuşmada, görevlerinin iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade etti.

Türk ve Özbek halklarının, 1990'lı yılların heyecanını tekrar yaşamaya başladığını ifade eden Evcin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni etti.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim Çelebi ise ülkenin önde gelen ressam, şair, yazar ve sanatçılarını ramazan sofrasında buluşturmaktan memnun olduklarını söyledi.

Çelebi, son dönemde iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, amaçlarının bu ilişkileri en üst seviyeye taşımak olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:32
  1. Özbekistan
  2. Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim Çelebi

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