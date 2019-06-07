Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları Ramazan Bayramı’nın son gününde bayramlaşmak için bir araya geldiler. Kooperatif binasında yapılan bayramlaşma törenine Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ve taşıyıcı esnafı katıldı.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada “Düzce Taşıyıcılar Kooperatifinin Ramazan Bayramı bayramlaşmamız ortaklarımız ve kooperatif dostlarımızla çok güzel oldu. Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin şükürler olsun” dedi.