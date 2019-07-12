Taşınma tartışmasının ardından GSF ve konservatuvarın geçici adresi Kültürpark

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının taşınma sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Alternatif yer bulma konusunda arayışını sürdüren DEÜ Rektörlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her iki binayı Kültürpark Fuar Alanındaki hollere geçici taşıma önerisini olumlu buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının depreme dayanıklı olmadığının raporlarla tespit edilmesinin ardından DEÜ Rektörlüğü, daha önce eylem planını sunduğu Tınaztepe’deki hizmet binasına alternatif olacak yeni bir çözüme odaklandı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her iki binanın Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisi, DEÜ Rektörlüğü tarafından olumlu bulundu. Konu düzenlenen bir toplantıda bölüm hocaları ile paylaşıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde çözüm planı, hocalardan da büyük destek gördü.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu, yaptıkları sunumda güncel gelişmeleri aktardı. Bölümlerden gelen akademisyenlerin katıldığı toplantıda yükseköğretim faaliyetleri ile sanatsal etkinliklerin aksamaması adına fikir birliğine varılırken, çalışmaların yeni akademik yılın açılışından önce hızla tamamlanması ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kültürpark’taki binaların fiziki şartlarının incelenmesi konusunun ele alındığı toplantıda ayrıca, yürütülmesi hedeflenen yeni çalışmalara ilişkin de bölümlerin ihtiyaç ve talepler ile hocaların önerilerinin belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, gelinen noktadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bizler, mensuplarımızın içinde olduğu; çözüm odaklı ve iş birliğine açık bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu nedenle de bir süre önce yüzleşmek zorunda kaldığımız bu olağanüstü durum karşısında, güç birliği yaparak hareket etmek istedik. Her iki binamızın da olası bir depremde insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, rektörlük olarak bizlerin de hızlı ve alternatif çözümler üretmemize neden oldu. Tınaztepe’deki hizmet binamız, eylem planlarımızdan birisiydi; ancak aile fertlerimizin bir takım istek ve önerilerini dikkate alarak, farklı alanlarda da çalışmalarımızı yürüttük" dedi.

Tarihi Havagazı yerine Kültürpark

Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binaların yapımı konusunda, rektörlüğe yardımcı olmak istediğini beyan ettiğini hatırlatan Rektör Hotar, “Bizler de çözüm yollarını genişletmek adına, belediyeye bir öneri getirdik ve Tarihi Havagazı Binası’nı bir süreliğine talep ettik; ancak buradaki söz konusu yoğunluk nedeniyle belediyemiz, farklı bir yaklaşım getirerek Kültürpark’ı kullanabileceğimizi belirtti. Bu durum da üniversite yönetimimiz tarafından gayet olumlu karşılandı. Kamu kurumları arasındaki bu güzel diyalog, hepimizi mutlu etti. Üniversitemizin fertlerine ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı da İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili üst düzeyde bir toplantının daha yapılacağını ve bir protokolle sürecin resmiyete döküleceğini ifade eden Rektör Hotar, şöyle devam etti:

"Önümüzde fazla bir zamanımız yok. Sonuçta hem GSF’yi hem de Konservatuvarımızı, en kısa sürede yeni akademik yıla hazır hale getirmek zorundayız. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı olağanüstü bir hızla başlatacağız. Belediye başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerimiz sürecek. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına önem veriyoruz. Bunun için bir plan dahilinde ilerleyeceğiz. Hocalarımızla yaptığımız toplantıda ifade ettiğimiz gibi bu binaların inşasında merkezi bütçeden destek alabilmemiz için 31 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurmamız gerekiyor; ancak o tarihe kadar bu çalışmayı yatırım planı içine aldırabiliriz."