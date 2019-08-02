Taşerona tediye ödemeleri son dakika kadroya geçen taşeron işçiye tediyeler ne zaman, tediyeler ne zaman yatacak?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen 4-D’li taşeron işçilere Kurban bayram öncesi ikinci bayarım yaşayacak. Kadroya geçen taşeron işçiye hükümetten son dakika müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce kamu işçisinin beklediği ikramiye ödemelerine ilişkin kararname yayınlandı. Peki kadroya geçen taşeron işçiye ilave tediyeler ne zaman ödenecek? 4D statüsünde olan kadrolu taşeron işçi seyyanen zam ne kadar? Taşerona tediyeler ne zaman verilecek, 2019 yılı tediyeler ne zaman verilecek? 52 günlük tediyeler ne zaman verilecek? Kadroya geçen taşeron işçiye tediyeler ne zaman verilecek son dakika. Tediyeler ne zaman yatacak? İşte binlerce kamu işçisinin sorduğu tediyeler ne zaman yatıyor? Sorusuna ilişkin taşeron son dakika haberlerinin detayları.