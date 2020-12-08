Taşerona 4 bin 500 lira asgari ücret zammı
Asgari ücret taşeron son dakika haberi. Asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta yaptı. 2021 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken bir diğer merak edilen konu ise taşeron işçilere yapılacak asgari ücret zammı. 2 bin 650 lira maaş alan taşeron işçilerin maaşı 4 bin 500 liraya çıkartıldı. Peki 4 bin 500 TL asgari ücret zammı kim yaptı? İşte taşeron asgari ücret zam haberi.
Konya Tuzlukçu'da asgari ücret görüşmesinden işçilerin yüzünü güldüren zam sürprizi yaşandı. Tuzlukçu belediye işçilerinin asgari ücret maaşı 4 bin 500 liraya yükseltildi. İlçede asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer katıldı. Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'dan işçilere % 80 zam geldi. Akbuğa, asgari ücreti de 4.500 lira yaptığını açıkladı. Tüm işçilerin maaşı eşit seviyeye çıkartılmış oldu.