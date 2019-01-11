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Taşeron zam son dakika 2019 Hak İş taşeron haberleri son dakika

Kadroya geçen binlerce taşeron işçi, asgari ücrete yapılan zammın kendilerine yansıyacak mı? sorusunu soruyor. İşçi statüsünde kadroya geçen taşeron işçiler hükümetten gelecen son dakika zam haberini beklerken, Hak-İş’ten taşeron işçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zam talebinde bulundu. Peki Taşeron 2019'da zam son dakika haberleri gelecek mi? Kadroya geçen taşeron işçilere zam yapılacak mı?

11 Ocak 2019 Cuma 10:03
Taşeron zam son dakika 2019 Hak İş taşeron haberleri son dakika

Kadroya geçen binlerce taşeron işçi, asgari ücrete yapılan zammın kendilerine yansıyacak mı? sorusunu soruyor. İşçi statüsünde kadroya geçen taşeron işçiler hükümetten gelecen son dakika zam haberini beklerken, Hak-İş’ten taşeron işçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zam talebinde bulundu. Peki Taşeron 2019'da zam son dakika haberleri gelecek mi? Kadroya geçen taşeron işçilere zam yapılacak mı?

Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Taşeron zammı ne olacak? Taşeron zammı belli oldu mu? Taşeron zam hesaplama, taşeron zammı var mı? Taşeron zam son dakika 2019. Taşeron 2019 maaş zammı son dakika ikramiyeleri ne kadar 2019 soruları kadroya geçen taşeron işçiler tarafından sorulmakta. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Bunun üzerine ilave olarak Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zam daha eklenecek. Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020'ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. 

HAK-İŞ'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşeronlara zam talebi

Hak-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler ile başta KİT'ler olmak üzere kapsam dışındaki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücret artışıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir."

"Emekçi kardeşlerimizin haklı taleplerini..."

Hak İŞ taşeron işçiye tam talebini içeren mektupta ilave ücret artışı konusunda çalışanların çok büyük talep ve beklentilerinin bulunduğunu belirttiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimiz, bu talep ve beklentilerini doğrudan sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza iletmektedirler. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:03
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