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Taşeron işçilerin ilave tediye paraları ne kadar?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala birçok vatandaşa ödenecek olan maaş ve ikramiyeler de öne çekilmiş olup ödemelerin erken yapılacağı bir diğer kalem ise taşeron işçilerine ödenecek olan ilave tediye ödemeleri olarak yer almıştır. Taşeron işçilerin ilave tediye paraları ne kadar?

09 Ağustos 2019 Cuma 11:53
Taşeron işçilerin ilave tediye paraları ne kadar?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala birçok vatandaşa ödenecek olan maaş ve ikramiyeler de öne çekilmiş olup ödemelerin erken yapılacağı bir diğer kalem ise taşeron işçilerine ödenecek olan ilave tediye ödemeleri olarak yer almıştır. Taşeron işçilerin ilave tediye paraları ne kadar?

200 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren ödeme tutarları işçilerin aldıkları maaşa göre belirlenmektedir. Buna göre asgari ücretle çalışan bir taşerona 792 TL ödenirken daha yüksek maaş alan işçiye ise daha fazla ödeme yapılacaktır. Yılda 4 taksit olarak ödenecek olan ilave tediyelerin ilk iki ödemesi Ocak ve Mayıs ayında yapılmıştı. Üçüncü ödeme ise yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olup son taksit ise işçilere Aralık ayında ödenecek. Yapılacak olan ödemelerde en düşük ödeme asgari ücret alan taşeron işçisine ödenecek olup bu tutar 792 TL olarak belirlenmiştir.

Taşeron işçilerin ilave ödemeleri ne kadar?

2.558 TL ücret olan 792 TL

2.600 TL ücret olan 805 TL

2.700 TL ücret olan 836,44 TL

2.800 TL ücret olan 867,39 TL

2.900 TL ücret olan 898,43 TL

3.000 TL ücret olan 928,38 TL

3.100 TL ücret olan 960,33 TL

3.200 TL ücret olan 991,33 TL

3.300 TL ücret olan 1.022,00 TL 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:53
  1. Taşeron işçilerin ilave tediye paraları ne kadar?
  2. Taşeron işçilerin ilave ödemeleri ne kadar?

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