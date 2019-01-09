Hak-İş'ten taşeron işçiler için Beştepe'ye mektup:

Başta KİT'ler olmak üzere kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerle ilgili talepler sürüyor. Türk-İş sendikasının yanı sıra Hak-İş sendikasının da konuya ilişkin talepleri sürüyor.

Bugün Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada kadroya alınan taşeron işçiler ve KİT'lerle ilgili ücret artışı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderildiği açıklandı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlandığını hatırlatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016'daki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20,30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı, enflasyondaki yükselişin işçilerin satın alma gücünü zayıflattığına dikkat çekerek "Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Arslan "Üyelerimiz, bu talep ve beklentilerini doğrudan sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza iletmektedirler. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz." diye konuştu.

Mahmut Arslan'ın Hak-İş adına kaleme aldığı mektup Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ile Lütfi Elvan'a da iletildi.