Taşeron işçi maaşları 2019 taşeron son dakika zam haberi yeni

Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadroya geçme hayali AK Parti hükümeti sayesinde gerçekleşti. Kadroya geçen binlerce 4D ve 4B’li işçiler 2019 yılında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. HAK-İŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta taşeronlara zam talep etti. Taşeron işçiler 2019’da ne kadar zam alacak? Taşeron işçi 2019 zam haberlerinin yanında kadrolu olan taşeronların kıdem tazminatı ve yasal hakları neler son dakika bilgileri...

Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Taşeron zammı ne olacak? Taşeron zammı belli oldu mu? Taşeron zam hesaplama, taşeron zammı var mı? Taşeron zam son dakika 2019. Taşeron 2019 maaş zammı son dakika ikramiyeleri ne kadar 2019 soruları kadroya geçen taşeron işçiler tarafından sorulmakta. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Taşeron maaşı 2019 zam oranları ve ikramiye ödeme tarihleri hala araştırılan konular arasında. Taşerondan kadroya geçen işçilerde yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranının enflasyon nedeniyle ciddi bir hak mahrumiyeti doğurduğu söyleniyor.

Gerek asgari ücretteki artış gerekse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranındaki enflasyon nedeniyle 696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen işçiler ciddi bir hak mahrumiyeti yaşadılar. Bu nedenle yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranı hiç olmazsa açıklanan enflasyon oranı yükseltilmesi bekleniyor.

Taşeron işçilerin maaşları ne kadar olacak?

Taşerona zam var mı 2019? Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Bunun üzerine ilave olarak Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zam daha eklenecek. Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020'ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu.

Taşeron zam 2019 son dakika Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, kadroya geçen taşeron personel işçicinin asgari ücretle ilişkisinin koptuğu bu nedenle sözkonusu personele 1 Ocak 2019'da sadece yüzde 4 zam uygulanacağı ve bu personelin mali ve sosyal haklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Taşeron işçi asgari ücret zammında yararlanacak mı?

Çalışanların 1.800 TL olan maaşları, 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak, Toplu İş Sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zam verilecek. Böylece rakam, 2 bin 100 TL’yi bulacak. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020’ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu çıkmaz için sendikaların atmış olduğu adımlar olumlu sonuçlandı. Taşeron işçiye asgari ücret zammından faydalanamıyor! Belediyelerde çalışan 400 bin taşeron işçi, kanunlardaki çelişkiler nedeniyle asgari ücretteki yüzde 26’lık zamdan yararlanamayacak.

HAK-İŞ'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşeronlara zam talebi

Hak-İş ve Türk-İş, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir."