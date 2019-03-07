Taşdogan’dan kandil mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile İslam aleminin Regaip kandili’ni kutladı.

Milletvekili Taşdoğan, mesajında, "Mübarek ayların habercisi olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam âlemi için önemli günler arasında yer alan bu mübarek kandil, 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan akşam idrak edilecektir. 8 Mart itibari ile de Recep ayı başlayacaktır. Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcı, mübarek üç ayların ilki. İlk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili’nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir. Sevgili Peygamber Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah’ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanıdır Regaib Kandili. Ahirete yatırım vakti. Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rahmet gecesi. Allah’ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle" ifadelerini kullandı.