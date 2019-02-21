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Taşdoğan’dan Halep Arığı hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi miras olan Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:38
Taşdoğan’dan Halep Arığı hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi miras olan Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Taşdoğan, ayrıca Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle de meclise soru önergesi verdi.


Gaziantep’in sorunlarının çözümü konusunda Ankara’da önemli çalışmalar yapan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi Halep Arığı ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması konusunda Bakan Ersoy’a gerekli bilgilendirmeyi yapan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, hazırladığı dosyayı Bakan Ersoy’a takdim etti. Taşdoğan, ayrıca Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle de meclise soru önergesi verdi.


Taşdoğan, meclise verdiği soru önergesinde Halep Arığı’nın önemine değinerek, “Oğuzeli ilçemizin güneyindeki vadide bulunan ve halk tarafından ‘Halep Arığı’ olarak bilinen yer ortalama 8 metre derinlikte ve 2 metre ene sahip yeraltı su kanalıdır. Kireçtaşı içine kazılmış devasa su kanalının hem girişi, hem de çıkış noktası, hatta yer yer tıkalı olduğu için bu kanalın büyük bir kısmı kullanılamamaktadır. Ana kayaya kazılarak yazılmış ve henüz okunamamış Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesi, bu su kanalının önemini göstermektedir. Yapılış tarihinin 1330 yılı veya 11. yüzyıl olarak tahmin edilen bu su kanalının bir kayaya yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış beş satırlık silik olarak bir kitabesi bulunmaktadır. Henüz okunamadığı ve anlaşılamadığı bilinen Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesinin okunması ile belki bu suyolunun gizli kalmış yönleri ve suyolunun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılacaktır” dedi.


Taşdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle meclise, “Bu şartlar göz önüne alınarak tarihi ve kültürel miras olan ve bugün atıl durumda kalan Halep Arığı’nı restorasyon ile canlandırma planlanabilir mi, Halep Arığını canlandırmaya yönelik bir proje şehrin tarihi ve kültürel mirasına katkısı olacağından bakanlığımızca bir çalışma yapılabilir mi” diye bir soru önergesi de verdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:38
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