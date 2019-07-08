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Taşdelen’den ODTÜ açıklaması: “ODTÜ rektörüne hatırlatıyorum, ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını bildirerek, “Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur” açıklamasında bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
Taşdelen’den ODTÜ açıklaması: “ODTÜ rektörüne hatırlatıyorum, ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını bildirerek, “Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur” açıklamasında bulundu.


Taşdelen’in Kredi ve Yurtlar Kurumunun ODTÜ içinde bugün öğrenci yurdu inşaatına başlamasıyla ilgili açıklaması şöyle:


“ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor.


Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin, ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
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