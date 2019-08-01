0553 313 94 23

Taşdelen’den, Gençlerbirliği’ne başarı dileği

Ankara’nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin başkan ve yöneticileri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Taşdelen’den, Gençlerbirliği’ne başarı dileği

Ankara’nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin başkan ve yöneticileri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret etti.


Ankara’nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin başkanı Murat Cavcav ve kulüp yöneticileri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek ikinci dönem için başarı dileklerinde bulundular.


Bir sezonun ardından tekrar Spor Toto Süper Lige yükselen Gençlerbirliği’nin gerçek yerinin Süper Lig olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaragücü ile birlikte Gençlerbirliği’nin Ankara’yı en iyi şekilde temsil edeceğinden kuşkusu olmadığını dile getirerek, yeni sezon öncesinde Gençlerbirliği’ne başarı diledi.


Taşdelen, “Cumhuriyetimizle yaşıt Gençlerbirliği futbol kulübü Ankaramızın önemli değerlerinden birisidir. Futbol kulüplerimizin varlığı ve en üst liglerde oynama alışkanlığı şehrin ekonomisine ve yaşantısına olumlu katkılar sunmaktadır. Biz yerel yöneticiler de Ankara kulüplerinin bu mücadelede var olabilmeleri için elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız” diye konuştu.


Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav da Taşdelen’e ikinci dönemi için başarı dileğinde bulunurken Taşdelen’e üzerinde 06 Alper Taşdelen yazılı bir forma hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler’de bozulan yollar bakıma alındı
    1. Şehzadeler’de bozulan yollar bakıma..
    2. YAŞ atama kararları listesi 2019
    3. "Ankara'nın tarımsal üretim değeri 7,5..
    4. Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği..
    5. İBB şirketleri olağanüstü kurula..
    6. Bilecik’te TAMP Toplantısı yapıldı
    7. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    8. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    9. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    10. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    11. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    12. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    13. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    14. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    15. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    16. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    17. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    18. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    19. İTO'ya göre fiyat artışları
    20. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    21. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    22. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    23. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    24. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    25. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    26. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    27. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    28. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    29. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    30. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'